巨人・大勢投手が今季の知られざる苦悩を明かした。１４日、都内で開催された「ＴＨＥＢＡＳＥＢＡＬＬＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＡＨＳホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―」に出席。２部構成のイベントで、第１部はカブス・今永昇太投手と、第２部は自身と同じく最優秀中継ぎ投手賞に輝いたソフトバンク・松本裕樹投手と濃密な野球談議を繰り広げ