毎週末、晩ごはんを一緒に食べるー!?さも当然のように言われましてもね…親の言うことをなんでも聞いちゃう夫も気になりますが、謎ルールの多さも気になります…。【まんが】義両親の言いなり夫(ウーマンエキサイト編集部)