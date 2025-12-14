TBS系連続ドラマ、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の最終回「ファンファーレ」が14日、午後9時から15分拡大で放送された。Xのトレンドにはドラマの中で出てきたレース名、馬名でにぎわった。内容をのぞくコメントでは「来週からロイヤルファミリーロス」「最後までいいドラマだった」「最高のファンファーレだった」「ネタバレは書けないので控えめに『最高だった』」「涙が止まらなかった」と絶賛が相次いだ。