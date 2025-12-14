セリエA 25/26の第15節 ＡＣミランとサッスオーロの試合が、12月14日20:30にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 ＡＣミランはクリストフェル・エンクンク（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアリュー・ファデラ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、クリスティアン・ボルパト（M