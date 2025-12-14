卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は14日、男子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）が同4位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）と対戦。ゲームカウント4ー2で勝利し、悲願の初優勝を果たした。 ■4度目の挑戦で成し遂げる 過去3度準優勝に終わっていた張本智は、1回戦でシモン・ゴジに4－2、準々決勝では“天敵”フェリックス・ルブランに4ʌ