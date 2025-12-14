１４日、四川省甘孜（カンゼ）チベット族自治州康定市に出現したふたご座流星群の流星。（カンゼ＝新華社配信／鍾奕）【新華社天津12月14日】中国各地の天体写真愛好家が13日夜から翌未明にかけ、ふたご座流星群を撮影した。ふたご座流星群は、北半球の3大流星群の一つで、出現数が多く、活動も安定している。流星は速度が比較的遅く、色も白っぽいものが多い。明るい流星が数多く観測され、しばしば火球も出現する。（記者/周