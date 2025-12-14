俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）最終回が１４日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）有馬記念２着に敗れたロイヤルファミリー。最終回のラストで、引退までの戦歴が明らかになった。２０２５年の有馬記念で引退するとしていたが、それを撤回し現役を続行。大阪杯、天皇賞・春を制覇。そして世界最高峰の凱旋門賞もＶ。そしてラストランとなった２