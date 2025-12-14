ショートヘアがトレードマークだった女優・剛力彩芽。３３歳となった現在は髪を伸ばしており、一瞬誰？！と思うほどのイメージチェンジぶりが話題となっている。剛力は１２日、インスタグラムでレギュラー出演するＡＢＥＭＡ「ダマってられない女たちＳｅａｓｏｎ２」を告知。大人っぽい衣装とヘアメイクのオフショットを複数枚公開した。ファンからは「あまりにも可愛すぎて、美しすぎて、素敵過ぎて♥」「美しすぎ