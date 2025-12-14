気象台は、午後10時51分に、高潮警報を男鹿市、潟上市に発表しました。【警報エリアを確認】【高潮警報】秋田県・男鹿市、潟上市に発表 14日22:51時点沿岸では、15日朝まで暴風に、15日昼前まで高波に、15日未明まで高潮に警戒してください。避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。【警報（発表中）と予報値】