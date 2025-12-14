ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート＆スパは、「開運来福アフタヌーンティー」を12月1日から2026年2月28日まで提供する。スイーツは、鳥居形チョコレートを飾ったバニラとレモンのマカロン、紅白カラーに仕上げた苺のツインシュークリーム、富士山をイメージしたチョコレートムース、葉の形に仕上げたミルフィーユ、苺と昆布ゼリー、クコの実をトッピングしたブランマンジェ、ナッツ入りビスコッティ、栗のムースをそろえる