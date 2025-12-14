現地12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた香港国際競走第8R・香港カップ（G1・芝2000m）は、圧倒的人気のロマンチックウォリアーが快勝。G1・11勝目、同レース4連覇という偉業を成し遂げた。2着には日本のベラジオオペラ。香港カップ、勝利ジョッキーコメント1着ロマンチックウォリアーJ.マクドナルド騎手「本当に特別な馬です。本当に特別。まさに怪物ですね。何と言っていいかわかりません。ただ、彼が大好きです。本