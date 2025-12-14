お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める14日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。「12月14日」になると、毎年のように放送されていた作品について語る場面があった。この日、赤穂の四十七士が吉良上野介の屋敷に討ち入ったとされているが、有吉は「昔は絶対に（忠臣蔵の）ドラマやってましたよね」と懐かしむ。「新作なり、再放送なりで時代劇がありましたけども。