【ハーマル（ノルウェー）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第4戦は14日、ノルウェーのハーマルで行われ、吉田雪乃（寿広）が女子500メートルで優勝。来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で初の代表入りを確実にした。