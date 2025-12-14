歌手の倉木麻衣（43）が13日、東京国際フォーラムで全国ツアーの最終日を迎えた。代表曲「Secretofmyheart」など21曲を披露した。今回のツアーテーマは「リラック素」。「色々なしがらみからのストレスを感じた時にも、自然の中にいるようにもっとリラックスして深呼吸すれば、どんな場所にいても自分の内側に戻れる」というメッセージを込めた。ライブでは「おかげさまで、あっという間にファイナルを迎えさせていただ