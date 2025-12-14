逆転負けを喫し、デビュー戦を飾れなかった横浜のジェシー・クリエル新主将＝日産ス（立石祐志写す）ラグビーのＮＴＴリーグワン１部は１４日、日産スタジアムなどで第１節２試合を行い、横浜は静岡に２７−３９で敗れ、３季ぶりの開幕白星には届かなかった。横浜は前半６分にフランカー古川のトライで先制し、以降も２トライを重ねるなど２１−１８で折り返す。だが、後半２分にトライを奪われ逆転を許すと、ＳＯ田村のＰＧ