劇団東京マハロの矢島弘一がこのほど、スポーツ報知の取材に応じ、脚本・演出を手掛ける舞台「あるいは眞ん中に座るのが俺２０２５」（東京・赤坂ＲＥＤ／ＴＨＥＡＴＥＲ、１７〜２５日）の見どころを語った。レオナルド・ダ・ヴィンチの世界的に有名な絵画「最後の晩餐」をモチーフにしたコメディー。２０２０年以来、５年ぶりの再演となる。「前回はコロナの緊急事態宣言が実施されて、途中で公演中止になってしまったので