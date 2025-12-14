みずほペイペイドームに隣接し、福岡ソフトバンクホークス株式会社が運営を行う「ＢＯＳＳＥ・ＺｏＦＵＫＵＯＫＡ」で１４日、男女２人が男に刃物のようなもので襲われ、救急搬送された。これを受けてソフトバンクの広報がコメントを発表した。広報は「本日１７時頃、ＢＯＳＳＥ・ＺｏＦＵＫＵＯＫＡ館内において、２名が負傷される事案が発生しました。負傷されたのは４０代男性および２０代女性の２名で、いずれも救