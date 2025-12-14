俳優の橋本愛が14日、都内で行われた大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)の最終回パブリックビューイング＆トークショーに、主演の横浜流星をはじめ、染谷将太、中村蒼、風間俊介、高橋克実とともに登壇した。「大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』最終回！ありがた山スペシャル〜パブリックビューイング＆トークショー〜」に登壇した橋本愛江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”