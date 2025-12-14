女優の高田夏帆が１５日、広島県広島市のひろしま美術館でアンバサダー就任イベントに出席した。高田は東京出身だが、広島銀行のＣＭに出演し、中国放送（ＲＣＣテレビ）のドラマ「恋より好きじゃ、ダメですか？」に出演したこともある。広島県内での知名度は抜群で、ひろしま美術館の特別展「白の魔法―モネ、大観も使った最強の色―」（来年３月２２日まで）のアンバサダーとして、白羽の矢が立った。モネ、ルノワール、ム