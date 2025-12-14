喜ぶ松山弘平騎手 阪神JFをスターアニスで勝利（c）SANKEI 「どの馬もよく見える」――パドックを見ていると、そんな感想を抱くことがあるだろう。特に今年の阪神JFのように抜けた存在がいないレースでは。 28年ぶりとなる重賞勝ち馬がゼロというメンバー構成。それどころかオープンクラスで勝った馬も1頭だけという文字通りの混戦模様。それだけにファンも何をよりどころにして予想を組み立