気象台は、午後10時26分に、大雪警報を音更町、新得町、清水町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・音更町、新得町、清水町に発表 14日22:26時点十勝地方の海上では、15日未明まで暴風に警戒してください。十勝地方では、15日未明まで大雪に、15日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■帯広市□大雪警報積雪15日未明にかけて警戒12時間最大降雪量40cm□なだれ注意報15日