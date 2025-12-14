「ホープフルＳ・Ｇ１」（２７日、中山）ＪＲＡは１４日、来年のクラシックを占う２歳中距離路線のナンバー１決定戦の登録馬を発表した。無傷の２連勝で京都２歳Ｓを制したジャスティンビスタ、アイビーＳを快勝したアンドゥーリル、札幌２歳Ｓの覇者ショウナンガルフなど１９頭がエントリー。フルゲートは１８頭。