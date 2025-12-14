フルタ製菓の柱の1つである玩具付き菓子の「チョコエッグ」が好調を維持している。直近では、8月25日に「チョコエッグ」シリーズ累計138弾として新発売した「チョコエッグ（星のカービィ）」が高水準で売れており、10月27日に再販した「チョコエッグ（ピクミン）」も好スタートを切った。「ピクミン」は、2月に発売開始したところ買占めされるなど想定以上の売れ行きとなり品薄のため販売休止を余儀なくされた。今回、供給