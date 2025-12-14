岩塚製菓は、山梨県の銘菓「桔梗信玄餅」と今年もコラボし、「きなこ餅 桔梗信玄餅味」（18枚入）を12月22日から期間限定発売する。2021年の初コラボ以外、毎年の好評を受けた動き。同社によると消費者から「再現度がすごい！」「生地と粉のバランスが絶妙」「渋めの珈琲がよく合う」などの声が寄せられたという。「きなこ餅 桔梗信玄餅味」の味付けは「桔梗屋」監修のもと、「桔梗信玄餅」の黒蜜のコク深さやきなこの風味