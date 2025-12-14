日常的によく使う言葉でも、いざ仮名で書こうとすると迷ってしまうことはないでしょうか。「著しい」の読み方もその一つ。あなたは「いちじるしい」と「いちぢるしい」、どちらが正しいか自信がありますか？本記事では、クイズ形式で正しい表記を確認しながら、その理由もコンパクトに紹介します。ちょっとした日本語知識のアップにぜひどうぞ。問題：（）に入る正しい仮名は？（）に入る正しい仮名は、「じ」と「ぢ」どっ