日本ハム・今川優馬外野手が１４日、インスタグラムを更新。「ご報告」と記し、清宮幸太郎内野手との２ショットを投稿した。２人は結婚式場、旭川ベルクラシックで並んで座り、左手の指輪を見せるようなポーズ。ファンの笑いを誘い、「今日はキヨちゃんと旭川ベルクラシック昨日は上川町でのトークショーをしてきました寒いなかお越しくださったファンの皆様ありがとうございました」と感謝した。今川は２３年に結婚を発