「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）ＪＲＡは１４日、年末恒例のグランプリレースの登録馬を発表した。牝馬初の連覇を目指すレガレイラ、皐月賞馬で天皇賞・秋２着のミュージアムマイル、ジャパンＣ３着のダノンデサイル、凱旋門賞５着のビザンチンドリーム、春秋グランプリ連覇を狙うメイショウタバルなど２２頭がエントリー。フルゲートは１６頭で、優先出走権が付与されるファン投票上位１０頭と、それを除いた出走馬決定