アルペンスキーW杯で、女子スーパー大回転第1戦を制したアリス・ロビンソン＝14日、サンモリッツ（ゲッティ＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は14日、スイスのサンモリッツで女子スーパー大回転第1戦が行われ、アリス・ロビンソン（ニュージーランド）が1分14秒84で制し、今季3勝目、通算7勝目を挙げた。0秒08差の2位はロマヌ・ミラドリ（フランス）、3位はソフィア・ゴッジャ（イタリア）だった。（共同）