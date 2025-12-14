北九州市長を５期２０年務めた末吉興一（すえよし・こういち）氏が１４日、死去した。９１歳だった。東大法学部を卒業後、旧建設省に入省し、河川局次長、国土庁土地局長などを歴任した。１９８７年の市長選に無所属で立候補して初当選し、２００７年に退任した。市の基幹産業の製鉄業が冷え込む中、市の活性化を図る長期計画「ルネッサンス構想」を策定。北九州空港や観光地「門司港レトロ地区」の整備に尽力した。