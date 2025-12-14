「ターコイズＳ・Ｇ３」（２０日、中山）エリザベス女王杯１１着からの反撃を期すボンドガール。初の芝２２００メートル戦となったが、後方のまま末脚不発に終わった。道中で力む面を見せていただけに、距離が長かった印象だ。昨年の秋華賞２着を含め、重賞で２着６回と実績はメンバー随一。暮れの中山で悲願の重賞タイトルをつかみ取り、今度こそ最強の１勝馬を返上する。７歳を迎えて充実期に突入したホウオウラスカーズ。