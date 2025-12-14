今季の冬ブーツのトレンドは、90'sのエッセンスをブラッシュアップしたブーツ。そこで今回は、細身シルエットが新鮮な「ロングブーツ」を3つご紹介します。迷いがちなカラーも、今季のトレンドにあわせて選べば、上級者なおしゃれを楽しめる！ぜひ参考にしてみて♡コーデのほどよいスパイスに♡ 平成ムードなブーツがリバイバル年々トレンドが目まぐるしく変わる冬ブーツ。今季は90'sのエッセンスをブラッシュアップした