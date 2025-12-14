１３日、ハルビン極地公園で屋外パレードを披露するペンギン。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン12月14日】中国黒竜江省ハルビン市のテーマパーク、ハルビン極地公園で13日、ジェンツーペンギン100羽がパレードを披露した。「逃学企鵝（サボりペンギン）・世紀の大型交代式」と題されたイベントで、小さなリュックを背負ったペンギンも登場。多くの来園客を楽しませた。１３日、ハルビン極地公園で屋外パレード