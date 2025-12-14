気象台は、午後10時15分に、暴風雪警報を千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・千歳市、恵庭市、北広島市に発表 14日22:15時点石狩地方では、15日明け方から15日夕方まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□なだれ注意報15日にかけて注意■小樽市□なだれ注意報15日にかけて注意■夕張市□なだれ注意報15日にかけて注意■岩見沢市□なだれ注意報