私はミハル。夫のトモヤと半年前に生まれた娘のチエリと暮らしています。チエリはとても可愛いのですが、今は泣きぐずりがひどくて育児にかなりの体力をとられます。トモヤが協力してくれれば少しは楽なのでしょうが、トモヤは毎日の肌の手入れやワークアウトなど、いわゆる自分磨きが大好きなんです。守るものができたら、優先順位って変わるものじゃないでしょうか？私ばかりが犠牲になって心が折れそうです。そんなある日、遠