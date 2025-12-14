12月13日夜、胎内市にある警察署に駐車していたタクシーの車内で、職務質問をしていた40代の男性警察官の顔面を殴る暴行を加えた疑いで、43歳の男が現行犯逮捕されました。公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、胎内市若松町に住む職業不詳の男（43）です。男は12月13日午後9時半過ぎ、胎内市東本町にある新発田署胎内分庁舎に駐車していたタクシーの車内で、職務質問中の40代の男性警察官の顔面を拳で殴る暴行