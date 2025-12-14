12月13日夕方、上越市内の自宅で、50代の妹に対し、手で首元を押す暴行を加えた疑いで無職の男（55）が現行犯逮捕されました。暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、上越市東雲町に住む無職の男（55）です。男は12月13日午後6時前、上越市内の自宅で、口論となった50代の妹に対し、首元を右手で1回押す暴行を加えた疑いが持たれています。50代の妹にケガはありませんでした。事件は被害を受けた妹から警察に「兄から暴行を受けた」と