12月12日夜、新潟市東区の知人女性が住むアパートに押しかけ、素手で窓ガラスを割った疑いで神奈川県に住む53歳の男が現行犯逮捕されました。器物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのは、神奈川県横浜市に住む無職の男（53）です。男は12月12日午後9時前、新潟市東区の知人女性が1人で住むアパートに突然押しかけ、素手で窓ガラス1枚を割った疑いが持たれています。事件は女性から警察に「男が押しかけて来た」と通報があ