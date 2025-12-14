バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）は14日、福島県郡山市の宝来屋ボンズアリーナなどで行われ、西地区首位の神戸は静岡に86―65で快勝し、21勝2敗とした。東地区首位の福島は熊本に69―92で敗れ、3敗目（21勝）を喫した。熊本は11勝13敗。