日本の維新の会の元政調会長で元参院議員の音喜多駿氏が１４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。維新が市販薬と効果が似る「ＯＴＣ類似薬」の自己負担見直しをめぐり、公的医療保険の適用対象からの除外を先送りしたことについてコメントした。維新は社会保険料を下げる改革を進めていただけに音喜多氏は「これによって維新はかなり苦しい戦いを強いられるかなと思っています」と述べた。「内部事情はわかりませんけど