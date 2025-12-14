14日に放送された大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)の最終回に、九郎助稲荷役で語りを務める綾瀬はるかが巫女の姿で登場した。チーフ演出の大原拓氏に同シーンの裏話を聞いた。巫女の姿に扮した九郎助稲荷役の綾瀬はるか江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本