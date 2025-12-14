チャレンジしてみない？絶品大根ステーキ 大根と言えば和食のイメージが強い食材ですが、実はステーキにしても絶品。今回は、元ステーキ職人が考案した、とっておきのレシピをご紹介します。“これが大根？”と驚くおいしさですよ。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 隠し包丁＆レンチン加熱がポイント 1.大根を厚めにカットして、面取りをします。 2.格子状に隠し包丁を入れた