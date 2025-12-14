９日、「２０２５宇宙技術平和利用（健康）国際シンポジウム」の分科会で、基調報告をする専門家。（瓊海＝新華社配信）【新華社海口12月14日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で11日までの3日間、「2025宇宙技術平和利用（健康）国際シンポジウム（IPSPACE25）」が開かれ、中国や米国、ロシア、ドイツなどの宇宙飛行士や宇宙、医療、教育各分野の専門家ら約50人が、宇宙技術の平和利用や「大健康（健康管理から医