巨人のリチャード内野手（26）が14日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）に出演。先月結婚を発表した元HKT48の外薗葉月さん（26）へのプロポーズについて語った。プロポーズについて聞かれたリチャードは「付き合った時に夜景を使ったんですけど。氷ノ山っていう奇麗な夜景があるところに行って“俺と結婚して”って言って、成功しました」と告白。これに共演の山本彩が「めちゃくちゃストレート」と漏