◇J3・JFL入れ替え戦第2戦滋賀1―1沼津（2025年12月14日愛鷹広域公園多目的競技場）J3・JFL入れ替え戦は第2戦が行われ、JFL（日本フットボールリーグ）2位のレイラック滋賀はJ3最下位の沼津と1―1で引き分け、2戦合計4―3で県勢初のJリーグ昇格を決めた。昨夏からチームを率いる角田誠監督は「滋賀県のサッカーの歴史が変わった一日になる」と感慨を込めた。今季まで5県しかなかった“Jなし県”の一つ。滋賀県は05年に元