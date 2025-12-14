アイドルグループ・ｍｙｆａｖ（マイファブ）が１４日、東京・銀座の時事通信ホールで「ｍｙｆａｖ２ｎｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬＩＶＥ〜一生マイファブ推し宣言！〜」を開催した。同グループは、川又あん奈（２３）、黒瀬梨花（２０）、園田一花（１８）、田中美帆（２３）、西村瑠香（２４）、古松華（１８）の６人組。この日のチケットは完売で２０曲以上を披露した。お披露目から２周年の記念ライブを盛り