現地12月14日に開催されるプレミアリーグ第16節で、鎌田大地を擁する暫定５位のクリスタル・パレスが２位のマンチェスター・シティと本拠地セルハースト・パークで対戦する。この試合を前にスターティングイレブンが発表されて、鎌田はいつものように先発に名を連ねた。パレス２年目を迎えている日本人MFは今季、怪我で開幕２試合を欠場したものの、以降は13試合連続でスタメン出場。チームの中心として不可欠な存在になりつ