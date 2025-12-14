俳優の及川光博さん（56）が主演する日本テレビ系日曜ドラマ『ぼくたちん家』。こんや放送の最終回を前に、最新ショットとあらすじが解禁されました。『ぼくたちん家』（毎週日曜よる10時30分から放送）は、及川さん演じる心優しきゲイの波多野玄一、手越祐也さん（38）演じるクールなゲイの中学教師・作田索、白鳥玉季さん（15）演じるトーヨコ通いの訳あり中学生・楠ほたるという、“社会のすみっこ”でつながった3人の共同生活