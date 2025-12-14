ミュージカル『刀剣乱舞』 〜静かなる夜半の寝ざめ〜が、14日から開幕。【写真を見る】会見全文【 ミュージカル『刀剣乱舞』 〜静かなる夜半の寝ざめ〜 】新作公演はお揃いのジャージで稽古公演の前日13日にはゲネプロも行われ、ゲネプロ前に、にっかり青江役の新木宏典さん、五月雨江役の山粼晶吾さん、山姥切国広役の加藤大悟さん、へし切長谷部役の木原瑠生さん、山姥切長義役の水江建太さん、後家兼光役の佐奈宏紀さん