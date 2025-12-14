ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」に曲亭馬琴役で出演した俳優・津田健次郎が１４日、ＳＮＳで異例のバトンリレーを見せた。１４日夜、「大河ドラマ『＃べらぼう』本日最終回です賑やかな現場、賑やかな役、楽しかったです是非ご覧下さい！」と投稿。その１分後に「遂に最終回です素敵なチームで駆け抜けました日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』最後まで是非ご覧下さい」と続けて投稿した。津田は「ザ・ロ