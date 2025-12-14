テレビアニメ『薬屋のひとりごと』第2期Blu-ray発売記念イベントが14日、都内で行われ、猫猫役の悠木碧、壬氏役の大塚剛央が登壇し、これまでの猫猫のベストシーンを振り返った。【写真】トークで大盛り上がり！『薬屋のひとりごと』イベントに登壇した悠木碧、大塚剛央テレビアニメ第1期、第2期を振り返り、ベストシーンを振り返った2人。「ベスト猫猫シーン」に第1期の序盤で猫猫が侍女に詰め寄るシーンをあげた大塚は、「最